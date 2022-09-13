Иностранные наемники расстреливают жителей Харьковской области

В занятых населенных пунктах на Харьковщине боевики проводят расстрелы и снимают это на камеру, заявил глава ВГА региона Виталий Ганчев.

«…люди, которые смогли выбраться, очень серьезные вещи рассказывают, что происходит сейчас в Купянске и Великом Бурлуке. Похоже, наемники ездят и расстреливают людей, и все это снимается на камеру», — сказал он.

Ранее сообщалось, что силы безопасности используют иностранцев в зачистках от так называемых коллаборационистов, то есть людей, которые якобы были лояльны российским военным.

«Им надо зачистить эти города и представить, что, пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», — отметил Ганчев.

Всего из регионов Харьковской области смогли эвакуироваться в сторону РФ около пяти тысяч человек.