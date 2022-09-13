На границе Армении и Азербайджана начались бои с применением тяжелых вооружений

Премьер-министр Армении официально обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности и в Совет безопасности ООН.

В Министерстве обороны Армении рассказали о том, что ночью по территории страны азербайджанская армия нанесла удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием артиллерийских систем и беспилотников. Сообщается об убитых и раненных.

Официальный Баку перекладывает вину за начавшиеся боестолкновения на Ереван. Представители азербайджанской армии сообщают о потерях со своей стороны.

На чрезвычайном заседании Совета безопасности Армении было принято решение обратиться за помощью к России в рамках договора о дружбе и взаимной помощи, а также в Организацию договора о коллективной безопасности и Совет безопасности ООН.