На границе Армении и Азербайджана начались бои с применением тяжелых вооружений
Премьер-министр Армении официально обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности и в Совет безопасности ООН.
В Министерстве обороны Армении рассказали о том, что ночью по территории страны азербайджанская армия нанесла удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием артиллерийских систем и беспилотников. Сообщается об убитых и раненных.
Официальный Баку перекладывает вину за начавшиеся боестолкновения на Ереван. Представители азербайджанской армии сообщают о потерях со своей стороны.
На чрезвычайном заседании Совета безопасности Армении было принято решение обратиться за помощью к России в рамках договора о дружбе и взаимной помощи, а также в Организацию договора о коллективной безопасности и Совет безопасности ООН.
Опубликовано: Максим Алексеев
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