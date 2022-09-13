Британский сценарист на церемонии «Эмми» высмеял королевскую семью
На церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе один из лауреатов выступил против британской королевской семьи и автоматического престолонаследия Карла III. дразнили.
Британский сценарист Джесси Армстронг, получивший награду за сатиру для СМИ «Наследие», сказал в своей благодарственной речи: «Очевидно, что в нашей победе было проголосовано немного больше голосов, чем в победе принца Чарльза».
Это была важная неделя для «преемственности» (положения о наследовании) для Великобритании, двусмысленно объяснил Армстронг.
Сериал рассказывает об интригах уходящей в упадок медийной династии.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
В Праге нашли памятник археологии, который старше Стоунхенджа и египетских пирамид
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Армения просит ООН срочно созвать заседание Совбеза из-за ситуации с Азербайджаном
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву