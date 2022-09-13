Британский сценарист на церемонии «Эмми» высмеял королевскую семью

На церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе один из лауреатов выступил против британской королевской семьи и автоматического престолонаследия Карла III. дразнили.

Британский сценарист Джесси Армстронг, получивший награду за сатиру для СМИ «Наследие», сказал в своей благодарственной речи: «Очевидно, что в нашей победе было проголосовано немного больше голосов, чем в победе принца Чарльза».

Это была важная неделя для «преемственности» (положения о наследовании) для Великобритании, двусмысленно объяснил Армстронг.

Сериал рассказывает об интригах уходящей в упадок медийной династии.