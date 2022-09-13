Российский БЛА догнал НАТОвскую САУ AHS Krab и успешно ее уничтожил

Ударный беспилотник ВС России устроил охоту на польского «Краба» во время боев на Донбассе.

Когда расчет украинского САУ AHS Krab заметил БЛА, то попытался скрыться в лесополосе, но это не стало преградой для охотника.

БЛА успешно атаковал «Краба» при этом угодил прямо в отсек с боекомплектом, что привело к детонации и мощному взрыву.

Войну на Украине многие эксперты называют войной беспилотников.