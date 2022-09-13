Российский БЛА догнал НАТОвскую САУ AHS Krab и успешно ее уничтожил
Ударный беспилотник ВС России устроил охоту на польского «Краба» во время боев на Донбассе.
Когда расчет украинского САУ AHS Krab заметил БЛА, то попытался скрыться в лесополосе, но это не стало преградой для охотника.
БЛА успешно атаковал «Краба» при этом угодил прямо в отсек с боекомплектом, что привело к детонации и мощному взрыву.
Войну на Украине многие эксперты называют войной беспилотников.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
В Праге нашли памятник археологии, который старше Стоунхенджа и египетских пирамид
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Армения просит ООН срочно созвать заседание Совбеза из-за ситуации с Азербайджаном
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву