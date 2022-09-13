Анкара требует разъяснений у Киева из-за развернутой антитурецкой компании

Аффилированный с МИД Украины Интернет-ресурс призвал к преследованию турецких компаний.

Киев теперь обязан разъяснить Анкаре, на каких основаниях «союзники» начали травлю турецких банков и бизнесменов.

«Турецкая сторона довела до украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения», — отметило издание, заявив, что дипмиссия Турции в Киеве также отреагировала на инцидент.

Эксперты считают, что в ближайшее время между Анкарой и Киевом разразится дипломатический скандал.