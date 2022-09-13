Турист из США, перекусивший рядом с историческим фонтаном в столице Италии, был оштрафован
Незнание законов не освобождает от ответственности, и в этом убедился турист, гулявший по Риму (Италия).
Купив мороженое и пиво, 55-летний гражданин США устроился на парапете Фонтана Катекумини (или Фонтана Оглашенных), установленного в 1588-1589 годах.
Полиция, заметившая перекус возле памятника истории, задержала нарушителя и оштрафовала его на 450 евро.
Не помогло даже утверждение о том, что бедолага действовал не со злым умыслом и просто понятия не имел о запрете на еду и питьё в историческом месте.
Закон, запрещающий есть и пить возле исторических фонтанов Рима, призван предотвращать инциденты, противоречащие правилам городского этикета, а также обеспечить надлежащую защиту исторической, художественной и археологической части Рима.
Также в воду фонтанов нельзя кидать предметы, купаться и мыть домашних животных.
Опубликовано: Антон Райт
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