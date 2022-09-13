Компания «Nagai Garden» из Японии выпустила газировку со вкусом жареных пельменей

Газированный безалкогольный напиток «Gyoza cider» никак не может найти преданных фанатов. Видимо, потому, что это газировка со вкусом японских жареных пельменей гёдза.

Уже один только запах, описываемый как смесь чили, уксуса, соевого соуса, чеснока и имбиря, способен неприятно поразить любителей всего необычного.

Некоторые сравнивают аромат с несвежим дыханием старика, а иные люди и вовсе советуют открывать бутылку «Gyoza cider» исключительно на открытом воздухе.

Что касается вкуса, то поначалу он кажется сладким, но потом человек понимает, что как будто пьёт жидкие пельмени. Многие гурманы настоятельно не рекомендуют употреблять газировку после еды, ведь всё может закончиться рвотой.

Несмотря на все эти ужасы, «Gyoza cider» пользуется определённым успехом.

Правда, его покупают не как вкусный напиток, а как средство подшутить над знакомыми, доказать в кругу друзей свою удаль или бросить вызов собственному желудку, чтобы проверить его крепость.