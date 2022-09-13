Эксперты рассказали, как осенью омолодить куст смородины, чтобы он стал более урожайным

С возрастом куст разрастается, а ягоды мельчают и ухудшают свой вкус, но можно провести курс оздоровления.

Эксперты уточняют, что лучшее время для процедуры омоложения смородины - поздняя осень. Растение сбросило листья, подготовилось к зимовке, и эффект от операции проявится уже следующей весной.

В первую очередь необходимо удалить старые и толстые побеги - их можно определить по одревесневшей темной коре.

Также надо обрезать поврежденные и больные ветки, длинные и искривленные побеги. Плюс еще и те, что растут внутрь кроны. Срез при этом надо делать у самой земли.

Оставить нужно только здоровые, молодые и живые ветки, но их макушки необходимо укоротить на несколько см. Это будет способствовать утолщению кустов и стимулировать их рост.

После проведения обрезки растение надо полить, а в дальнейшем - поливать по мере высыхания почвы.

Желательно также обработать осенью смородину и от вредителей - с помощью специальных средств.