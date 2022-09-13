Школьник из индийской деревни был отравлен матерью одноклассницы из-за слишком хороших оценок

В отчёте о вскрытии указано, что в организме усопшего нашли следы яда. Расследование этого странного и, бесспорно, жуткого дела продолжается.

Юный житель Караикала (Индия), вернувшийся домой со школьного праздничного мероприятия, пожаловался родителям на недомогание.

Мальчик рассказал, что ему стало нехорошо после того, как он выпил в школе безалкогольный напиток, предложенный охранником и якобы переданный школьнику его мамой.

После того, как у 13-летнего мальчика началась рвота, его родители вызвали скорую помощь. В больнице пациенту оказали помощь и отпустили его домой, но скоро его состояние ухудшилось, и несчастный вновь оказался на больничной койке.

На сей раз ребёнку было так плохо, что врачи не смогли спасти его жизнь.

Родители скончавшегося школьника обратились в полицию, и представители власти начали работу с записями школьных камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что охранник не желал ребёнку зла. Ему и впрямь дала напиток некая женщина, но только она была мамой не мальчика, а одноклассницы скончавшегося ребёнка. Оказалось, что мальчик был первым учеником в классе, и его слишком хорошие оценки затмевали успехи дочки мстительной дамы.

Именно из-за странной родительской ревности она и пошла на злодеяние.

Арестованная отравительница уверяет, что не желала смерти ребёнка. Она всего лишь купила у какого-то сельского целителя слабительное средство, чтобы успешный ученик помучился от диареи.

Но в отчёте о вскрытии указано, что в организме усопшего нашли следы яда. Расследование этого странного и, бесспорно, жуткого дела продолжается.