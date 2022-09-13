Ивана Ургандта в «Елках 9» заменит Алексей Серебряков

В очередной серии новогодней комедии не будут также сниматься актеры Дмитрий Нагиев и Сергей Светлаков.

В новой серии популярной кинокомедии "Елки" Ивана Ургандта заменит Андрей Серебряков, сообщает Рамблер.

Зрители также не увидят в ленте Сергея Светлакова и Дмитрия Нагиева.

Помимо Серебрякова, в фильме будут сниматься Федор Добронравов, Елена Валюшкина, Евгений Кулик.

Издание напоминает, что с началом спецоперации Серебряков уехал из РФ. Актер критиковал действия Кремля на Украине, но затем вернулся в страну и стал получать предложения о съемках.

К примеру, в июле артисту дали главную роль в постановке Театра имени Пушкина. Вместе с Ксенией Раппопорт Серебряков сыграл в спектакле Александра Марина «Эйнштейн и Маргарита».