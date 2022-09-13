Ивана Ургандта в «Елках 9» заменит Алексей Серебряков
В очередной серии новогодней комедии не будут также сниматься актеры Дмитрий Нагиев и Сергей Светлаков.
В новой серии популярной кинокомедии "Елки" Ивана Ургандта заменит Андрей Серебряков, сообщает Рамблер.
Зрители также не увидят в ленте Сергея Светлакова и Дмитрия Нагиева.
Помимо Серебрякова, в фильме будут сниматься Федор Добронравов, Елена Валюшкина, Евгений Кулик.
Издание напоминает, что с началом спецоперации Серебряков уехал из РФ. Актер критиковал действия Кремля на Украине, но затем вернулся в страну и стал получать предложения о съемках.
К примеру, в июле артисту дали главную роль в постановке Театра имени Пушкина. Вместе с Ксенией Раппопорт Серебряков сыграл в спектакле Александра Марина «Эйнштейн и Маргарита».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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