Задержанная Хенд Бустами из США утверждает, что полицейские произвели её арест за то, что она невероятно красива

Причина, по которой женщина оказалась арестованной, была довольна прозаической. Дама покушала в ресторане «Chili’s Tex-Mex», находящемся в аэропорту, и покинула заведение, забыв заплатить.

Вот только у Хенд есть своя версия произошедшего. Женщина уверена, что стала жертвой своей невероятной красоты.

Поскольку полицейские никогда не видели настолько красивых женщин, они решили задержать её.

Кроме того, Хенд заявила, что офицеры оказались извращенцами и попытались изнасиловать её.

Теперь красота Хенд временно недоступна для широкой публики, ведь женщину поместили в следственный изолятор.

Помимо неоплаченного ресторанного счёта, её обвиняют в агрессивном поведении по отношению к представителям власти, а также в том, что в момент инцидента она была сильно пьяна.