Совсем недавно звезда мирового кино была госпитализирована со смещенным переломом бедра, а теперь идет на выборы.

95-летняя Джина Лоллобриджида была госпитализированная в минувшую субботу.

У актрисы диагностировали смещенный перелом бедра, сообщает Раблер.

Звезду мирового кино уже прооперировали, и она намерена участвовать в парламентских выборах, которые состоятся 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката итальянской актрисы адвоката Антонио Ингройя.

"Синьора Лоллобриджида хорошо себя чувствует и подтверждает свою кандидатуру - от списка "Суверенная и народная Италия". Это единственная политическая сила, которая возражает против санкций в отношении РФ", - сказал Ингройя.

Он тоже баллотируется от этого же объединения. Антонио Ингройя заверил: если его представители пройдут в парламент, они будут добиваться отмены санкций, а также прекращения оказания Украине военной помощи.