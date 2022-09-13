Джина Лоллобриджида после пережитой операции собирается баллотироваться в парламент Италии
Совсем недавно звезда мирового кино была госпитализирована со смещенным переломом бедра, а теперь идет на выборы.
95-летняя Джина Лоллобриджида была госпитализированная в минувшую субботу.
У актрисы диагностировали смещенный перелом бедра, сообщает Раблер.
Звезду мирового кино уже прооперировали, и она намерена участвовать в парламентских выборах, которые состоятся 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката итальянской актрисы адвоката Антонио Ингройя.
"Синьора Лоллобриджида хорошо себя чувствует и подтверждает свою кандидатуру - от списка "Суверенная и народная Италия". Это единственная политическая сила, которая возражает против санкций в отношении РФ", - сказал Ингройя.
Он тоже баллотируется от этого же объединения. Антонио Ингройя заверил: если его представители пройдут в парламент, они будут добиваться отмены санкций, а также прекращения оказания Украине военной помощи.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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