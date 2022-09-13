Армения запросила помощь у России, ОДКБ и ООН из-за действий Азербайджана
Премьер Армении Никол Пашинян обратился за помощью к России, ОДКБ и ООН в связи с началом боевых действий на границе Азербайджана.
Утром 13 сентября пресс-служба Кабинета министров Армении сообщила, что премьер-министр страны Никол Пашинян обратился к России, Организации договора о коллективной безопасности и ООН, запросив помощи в связи с обострением боевых действий на азербайджанской границе.
В заявлении армянского Кабмина утверждается, что в ночь на 13 сентября Азербайджан начал интенсивный обстрел приграничных сёл и городов Армении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана утверждают, что Армения совершила диверсии, заминировав азербайджанские пути снабжения военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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