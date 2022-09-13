Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонщины Стремоусов требует от российских войск активных действий

Развивающееся контрнаступление украинской армии привело не только к освобождению ряда населенных пунктов Харьковщины, но и создало угрозу пророссийским силам, находящимся в Херсонщине.

Замглавы ВГА Херсона Стремоусов в ответ на выход украинских войск призвал россиян активизировать боевые действия и отбросить неприятеля от границ региона.

По словам чиновника, отодвинутая линия фронта не позволит силам ВСУ наносить удары по территории Херсонской области.

Вместе с тем Стремоусов уверен, что российские войска способны отбить контрнаступление сил Украины и Херсон сдан не будет.

Опубликовано: Сергей Крамич

 

 













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