Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонщины Стремоусов требует от российских войск активных действий
Развивающееся контрнаступление украинской армии привело не только к освобождению ряда населенных пунктов Харьковщины, но и создало угрозу пророссийским силам, находящимся в Херсонщине.
Замглавы ВГА Херсона Стремоусов в ответ на выход украинских войск призвал россиян активизировать боевые действия и отбросить неприятеля от границ региона.
По словам чиновника, отодвинутая линия фронта не позволит силам ВСУ наносить удары по территории Херсонской области.
Вместе с тем Стремоусов уверен, что российские войска способны отбить контрнаступление сил Украины и Херсон сдан не будет.
Опубликовано: Сергей Крамич
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