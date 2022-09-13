Минпросвещения РФ опровергло задержание российских учителей под Харьковом

Пресс-служба Минпросвещения России утверждает, что российские учителя не задерживались ВСУ в Харьковской области.

Утром вторника пресс-служба Министерства просвещения России сообщила, что слухи, растиражированные украинскими СМИ о задержании российских учителей в Харьковской области солдатами ВСУ, не соответствуют действительности.

По данным Минпросвещения РФ, все российские учителя, преподававшие под Харьковом, находятся в зоне контроля военных РФ.

Днём ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в результате контрнаступления украинских войск на Харьковскую область в регионе задержаны учителя, приехавшие из России и преподававшие украинским детям российскую школьную программу, ввиду чего им грозит 12 лет лишения свободы.