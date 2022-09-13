Пашинян сообщил о 49 погибших солдатах Армении из-за боёв с Азербайджаном

Никол Пашинян утверждает, что жертвами военных столкновений с Азербайджаном стали 49 армянских солдат.

Утром вторника армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что в ночь на 13 сентября начались военные столкновения на армянско-азербайджанской границе, жертвами которых стали 49 погибших солдат вооружённых сил Армении. По словам Пашиняна, эта цифра не окончательная.

Также Никол Пашинян заявил, что в Азербайджане игнорируют предложения Армении по мирным переговорам, однако параллельно с этим по запросу Еревана было созвано заседание ОДКБ.