В Турции потребовали запретить поставки оружия Киеву из-за антитурецкой кампании Зеленского.

Сегодня утром российские информационные агентства сообщают о том, что в турецкой газе Yeni Akit вышел материал в котором турки призывают власти страны немедленно прекратить поставку оружия в Украину и прекратить всяческую помощь Киеву. Как сообщается в газете это случилось после того, как киевский режим выступил против турецких банков и бизнесменов, которые отказались поддержать западные санкционные ограничения против России.

Турецкие читатели заявили, что такое поведение Украины доказывает, что она всегда была двуличной и украинскому государству нельзя доверять, так как Киев полностью находится под управление США. В публикации указывается, что реакция Турков должна быть жесточайшей, все граждане Украины должны покинуть Турцию.