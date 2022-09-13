Турки призвали Зеленского к ответу после выпадов киевского режима против турецких банков
В Турции потребовали запретить поставки оружия Киеву из-за антитурецкой кампании Зеленского.
Сегодня утром российские информационные агентства сообщают о том, что в турецкой газе Yeni Akit вышел материал в котором турки призывают власти страны немедленно прекратить поставку оружия в Украину и прекратить всяческую помощь Киеву. Как сообщается в газете это случилось после того, как киевский режим выступил против турецких банков и бизнесменов, которые отказались поддержать западные санкционные ограничения против России.
Турецкие читатели заявили, что такое поведение Украины доказывает, что она всегда была двуличной и украинскому государству нельзя доверять, так как Киев полностью находится под управление США. В публикации указывается, что реакция Турков должна быть жесточайшей, все граждане Украины должны покинуть Турцию.
Опубликовано: Елена Калиновская
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