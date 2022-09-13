16 бутылок виски за 10 тысяч евро конфисковали на немецкой таможне
Два ящика виски стоимостью более 10 000 евро были конфискованы таможенниками из автомобиля на швейцарской границе.
Женщина хотела привезти 16 бутылок из Хоэнтенгена в Германию в багажнике своего авто, сообщила во вторник главная таможня Зингена.
При этом она заявила таможенникам, что ей не нужно декларировать никакие товары — хотя инспекторы быстро убедились в обратном, заглянув в багаж.
32-летняя водитель сказала, что собиралась привезти ценный виски в Германию для ознакомления, а затем отправить его дальше.
Таможня возбудила уголовное дело в отношении женщины. Поскольку она не смогла внести залог в размере 2000 евро, офицеры также конфисковали виски.
Опубликовано: Тарас Медведев
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