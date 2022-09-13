Стремоусов: линию фронта отодвинут от Херсона для освобождения русского города Одесса

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов попросил российских военных отодвинуть линию фронта от региона.

Утром 13 сентября представитель временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов публично призвал командование вооружённых сил России приложить максимальные усилия для того, чтобы отодвинуть линию фрона от Херсонской области ближе к Николаеву.

По мнению Стремоусова, после этого вооружённые силы Украины прекратят обстрелы Херсонской области, а Одесса и Николаев будут заняты российскими войсками. При этом Кирилл Стремоусов подчеркнул, что считает данные города исконно русскими населёнными пунктами.