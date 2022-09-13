«Хватит издеваться над музыкой»: Пригожин высмеял попытки Волочковой стать певицей
Анастасия оставила балет и решила начать свою вокальную карьеру. Звезда уже записала собственную песню и сняла клип.
Продюсер Иосиф Пригожин считает тщетными попытки Анастасии Волочковой стать певицей, сообщает ОСН. Он отметил, что каждый должен заниматься тем, что умеет.
Анастасия Волочкова оставила балет и решила начать свою вокальную карьеру. Звезда уже записала собственную песню и сняла клип, но общественность на ее творчество отреагировала по-разному.
«Какая же она певица? Не смешите мои тапочки, хватит издеваться над музыкой!» — заявил Иосиф Пригожин. По словам продюсера, нужно заниматься тем, что умеешь.
«Ты ведь не можешь, когда поешь, пойти затем спортом заняться и стать чемпионом мира?» — привел аргумент Иосиф Пригожин.
Но, несмотря на критику, Волочкова уверена в себе и планирует продолжить свой путь к цели.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Иосиф Пригожин будет соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». Муж певицы Валерии заменит на этом месте актера Антона Привольнова.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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