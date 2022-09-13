Новый клип, в котором король Карл III общается с королевскими слугами, вызвал бурю в Twitter

Далила Грей Солнце, 11 сентября 2022 года, 6:00 вечера Всего за два дня король Карл III уже получил некоторую негативную реакцию из-за клипа, который появился в Twitter.

10 сентября многие люди загрузили видео, на котором король Чарльз общается со своими слугами, причем самый вирусный твит пришел с пародийного аккаунта Laura Kuenssberg Translator, который собрал более 22 миллионов просмотров ставшего вирусным клипа.

Они опубликовали это с подписью: “Слуга должен очистить мой стол для меня. Нельзя ожидать, что я буду что-то менять ”.

В ролике вы можете видеть, как король Чарльз машет руками вокруг своего стола, давая знак своим королевским слугам убрать бумаги и безделушки с его стола, когда он садится. Можно с уверенностью сказать, что это не понравилось многим людям в Twitter.