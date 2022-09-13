49 граждан Армении убиты в результате азербайджанских обстрелов

13 сентября, держа речь перед парламентариями, премьер-министр Никол Пашинян объявил, что территория его государства подверглась ночью ударам беспилотников и артиллерии Азербайджана.

По словам Пашиняна потери армянской армии 49 человек погибшими, причем количество может увеличиться. Еще политик отметил, что частота и сила атак утром ослабла.

Официальный Ереван, реагирую на резкое ухудшение отношений с Азербайджаном, экстренно обратился за подмогой в ООН, ОДКБ и к Российской Федерации. В то же время Баку обвиняет армянскую сторону в агрессии на территорию Азербайджана.