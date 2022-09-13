У сала есть несколько полезных свойств, включая снижение веса

Считается, что сало – точно не диетический продукт. Однако ученые давно доказали, что у него есть полезные для организма свойства.

Сало содержит примерно равное количество ненасыщенных и мононасыщенных жиров, а также 4% насыщенных. Оно может стать источником хорошего холестерина.

Но у сала есть и другие полезные свойства. Благодаря насыщенным жирам и нормализации уровня хорошего холестерина продукт снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В составе сала много конъюгированной линолевой кислоты, которая обладает способностью сжигать жир.

Таким образом, сало может помочь в борьбе с лишним весом. Но пи этом важно составить меню таким образом, чтобы расход калорий превышал потребление.

Жиры и жирные кислоты обеспечивают образование липидов, которые защищают и увлажняют кожу.

Еще одна функция жиров – участие в усвоение жирорастворимых витаминов А, D, E и K. Все они необходимы для нормальной работы иммунитета и всех остальных систем организма.

Но при всей пользе сала с этим продуктом нужно быть осторожным людям, у которых уровень холестерина повышен.