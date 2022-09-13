ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву
Сотрудники ФСБ задержали топ-менеджера российского авиастроительного предприятия по подозрению в госизмене.
Центр ФСБ по связям с общественностью уведомляет, что сотрудники ведомства произвели задержание директора одного из российский авиационных заводов оборонного характера, поскольку мужчина передал секретные чертежи украинским разведчикам. Действия россиянина квалифицируются как госизмена.
По данным ФСБ, директор завода сфотографировал чертежи под грифом "совершенно секретно", передав их украинскому авиастроителю из Одессы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву