В Лондоне гвардия короля репетирует шествие за гробом королевы

Посреди ночи в Лондоне прошла генеральная репетиция шествия у гроба королевы Елизаветы II.

Гроб должен быть доставлен из Букингемского дворца в парламент в среду, где он будет выставлен в Вестминстер-холле на несколько дней.

Перед рассветом во вторник тысячи солдат в парадной форме и карета, запряженная семью лошадьми, готовились к шествию.

Вместо гроба с королевой на репетицию в карету поставили пустой черный гроб. Говорят, что в среду король Карл III и другие члены королевской семьи будут стоять за покойной королевой, которых ночью заменили статистами.

Вопреки официальным инструкциям, некоторые несгибаемые роялисты уже разбили свои палатки вдоль маршрута, чтобы обеспечить хороший обзор происходящего.

Блогер Brit Sky London решил остаться со своим другом Джоном Лоуэллом в палатке до окончания государственных похорон королевы 19 сентября.

«Десять дней кемпинга — ничто по сравнению с 70 годами на троне», — сказал он информационному агентству PA.