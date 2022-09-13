Умер Жан-Люк Годар, режиссер увенчанный многочисленными лаврами
По сообщению издания Libération на 92 году умер известнейший режиссер Жан-Люк Годар. При жизни он был удостоен многих престижнейших наград, в том числе почетного Оскара.
На счету режиссера только полнометражных лент несколько десятков, а слава пришла к деятелю искусства вместе с фильмом На последнем дыхании, снятом в 1960 году.
Несколько лет назад в средствах массовой информации уже появлялось сообщение о кончине кинорежиссера. Тогда это объявление оказалось ложным.
Опубликовано: Сергей Крамич
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Губернатор Белгородской области призвал к эвакуации жителей приграничных с Украиной сел
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Блинкен: Наступление ВСУ только начинается
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву