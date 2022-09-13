Умер Жан-Люк Годар, режиссер увенчанный многочисленными лаврами

По сообщению издания Libération на 92 году умер известнейший режиссер Жан-Люк Годар. При жизни он был удостоен многих престижнейших наград, в том числе почетного Оскара.

На счету режиссера только полнометражных лент несколько десятков, а слава пришла к деятелю искусства вместе с фильмом На последнем дыхании, снятом в 1960 году.

Несколько лет назад в средствах массовой информации уже появлялось сообщение о кончине кинорежиссера. Тогда это объявление оказалось ложным.