В Лос-Анджелесе застрелили известного рэпера PnB Rock
Инцидент произошел в ресторане в американском Инглвуде, где Раким Аллен (его настоящее имя) ужинал со своей девушкой.
Рэпер PnB Rock застрелен сегодня в Лос-Анджелесе при попытке ограбления. Как сообщает Los Angeles Times, музыканта доставили в больницу, но помочь уже ничем не могли.
Инцидент произошел в ресторане Roscoe's House of Chicken & Waffles в Инглвуде, где Раким Аллен (его настоящее имя) ужинал со своей девушкой.
Согласно сообщениям, правоохранительные органы были вызваны около 1:23 вечера, чтобы отреагировать на стрельбу, в результате которой были получены опасные для жизни ранения.
По данным одного из источников, стрелок забрал все драгоценности PnB Rock, прежде чем скрыться с места происшествия.
Полиция Лос-Анджелеса опубликовала публичное заявление в 4 часа дня по местному времени, ссылаясь на “расследование стрельбы” с участием чернокожего мужчины-жертвы на У. Манчестер-авеню. Позже они подтвердили факт убийства на этом месте.
После известия о смерти PnB Rock соболезнования посыпались в социальные сети со всей музыкальной индустрии.
PnB Rock - уроженец Филадельфии, наиболее известный своим прорывным синглом 2016 года “Selfish”.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Губернатор Белгородской области призвал к эвакуации жителей приграничных с Украиной сел
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Блинкен: Наступление ВСУ только начинается
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву