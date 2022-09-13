В Лос-Анджелесе застрелили известного рэпера PnB Rock

Инцидент произошел в ресторане в американском Инглвуде, где Раким Аллен (его настоящее имя) ужинал со своей девушкой.

Рэпер PnB Rock застрелен сегодня в Лос-Анджелесе при попытке ограбления. Как сообщает Los Angeles Times, музыканта доставили в больницу, но помочь уже ничем не могли.

Инцидент произошел в ресторане Roscoe's House of Chicken & Waffles в Инглвуде, где Раким Аллен (его настоящее имя) ужинал со своей девушкой.

Согласно сообщениям, правоохранительные органы были вызваны около 1:23 вечера, чтобы отреагировать на стрельбу, в результате которой были получены опасные для жизни ранения.

По данным одного из источников, стрелок забрал все драгоценности PnB Rock, прежде чем скрыться с места происшествия.

Полиция Лос-Анджелеса опубликовала публичное заявление в 4 часа дня по местному времени, ссылаясь на “расследование стрельбы” с участием чернокожего мужчины-жертвы на У. Манчестер-авеню. Позже они подтвердили факт убийства на этом месте.

После известия о смерти PnB Rock соболезнования посыпались в социальные сети со всей музыкальной индустрии.

PnB Rock - уроженец Филадельфии, наиболее известный своим прорывным синглом 2016 года “Selfish”.