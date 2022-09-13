Le Monde: программа создания гиперзвуковых ракет России пугает США

Аналитик Трой Буффард утверждает, что американское правительство напугано российской программой по разработке нового гиперзвукового оружия.

Издание Le Monde взяло интервью у зарубежного военного эксперта Троя Буффарда, который утверждает, что Министерство обороны России избрало правильную тактику, выбрав своим доминирующим направлением разработку нового гиперзвукового оружия, поскольку данная концепция уже даёт свои плоды и многократно увеличит их в будущей обороне российского государства.

По мнению Буффарда, уже сейчас правительство Соединённых Штатов и американский Пентагон напуганы российской программной по созданию новых гиперзвуковых ракет.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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