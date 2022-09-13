The Guardian: Еврокомиссия отказалась вводить ограничения цен на газ из России
Зарубежные СМИ сообщают о нежелании Еврокомиссии устанавливать ценовые ограничения на российский газ.
Британская газета The Guardian утверждает, что в Еврокомиссии не хотят, чтобы Европейский союз вводил ограничение цен на российский газ, однако в ЕС рассматривают альтернативные ограничительные меры в отношении российской энергетической отрасли.
По данным аналитиков The Guardian, еврокомиссары намерены установить налог для нефтегазовых компаний, дислоцированных на территории России или сотрудничающих с ней напрямую. При этом отмечается, что налог будет введён лишь для тех предприятий, которые имеют сверхприбыль с продажи энергоресурсов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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