FT: США и союзники хотят поставить Украине истребители и системы ПВО
Издание Financial Times сообщило о возможной отправке истребителей и систем ПВО в Украину.
13 сентября международная газета Financial Times выпустила новую статью, в которой сообщила, что правительство Соединённых Штатов совместно с партнёрами по НАТО обсуждают варианты помощи Украине в её контрнаступлении на позиции, вышедшие из-под контроля Киева.
По данным FT, в Пентагоне рассматривают вариант отправки американских и натовских истребителей в Украину. Также США хотят отправить Киеву системы противовоздушной обороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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