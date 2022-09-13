FT: США и союзники хотят поставить Украине истребители и системы ПВО

Издание Financial Times сообщило о возможной отправке истребителей и систем ПВО в Украину.

13 сентября международная газета Financial Times выпустила новую статью, в которой сообщила, что правительство Соединённых Штатов совместно с партнёрами по НАТО обсуждают варианты помощи Украине в её контрнаступлении на позиции, вышедшие из-под контроля Киева.

По данным FT, в Пентагоне рассматривают вариант отправки американских и натовских истребителей в Украину. Также США хотят отправить Киеву системы противовоздушной обороны.