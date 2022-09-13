Американка похудела почти с 300 кг до 84-х кг с помощью правила 80/20

70-летняя женщина рассказала, что в ее рационе 80 процентов здоровой пищи, и 20 - того, что захочется.

Путь американки Дебби Роуз к снижению веса и улучшению здоровья прошел через две беременности, тяжелую потерю слуха, операцию по снижению веса. Более того, из-за травмы она была практически прикована к дому на пять лет, ей заменили два коленных сустава.

За последние два года и семь месяцев 70-летняя женщина похудела на 70 килограммов, и вместе с потерей веса заметно улучшила свое здоровье.

Она больше не нуждается в лекарствах, чтобы контролировать свое кровяное давление. Она спит по шесть - семь часов каждую ночь, тогда как раньше ей с трудом удавалось поспать четыре часа.

Прибавка в весе у Роуз случилась в первый раз во время ее первой беременности. Еще больше она набрала во время второй беременности, когда была прикована к постели.

В 2001 году американка достигла своего максимального веса в 156 килограммов. Тогда женщина перенесла операцию по шунтированию желудка, похудела на 79 килограммов и держала вес до 2010 года.

Но травматический опыт вызвал серьезную неудачу в ее жизни. Однажды, когда Дебби выезжала со стоянки, она остановилась, чтобы закрыть люк в задней части своей машины, и ее чуть не похитили и не угнали. Женщина подозревает, что, возможно, стала мишенью из-за потери слуха.

“Я была одной ногой в машине, а другой - снаружи, и он захлопнул дверь, заперев меня внутри. Он сказал: ‘Подвинься. Я забираю тебя, твою сумочку и твою машину”, - сказала она. Роуз дала задний ход и поехала.

“Он упал, а я продолжала ехать. Я даже не знала, где нахожусь, я была так напугана. Я не знала, убила ли я его”, - сказала она. “После этого мне было страшно выходить из своего дома. Именно тогда я начала набирать вес. Я была так подавлена, и я боролась со своей неуверенностью и страхом с помощью еды”.

Пять лет спустя ее вес вырос до 298 килограммов. Она пыталась использовать MyFitnessPal, но продолжала терять и набирать те же 10 килограммов.

Но в 2017 году она поняла, что ее слух ухудшается — слуховые аппараты, на которые полагалась в течение многих лет, почти не работали, и она читала по губам, чтобы общаться. В 2018 году она получила кохлеарные имплантаты, которые представляют собой хирургически имплантируемые устройства, которые могут помочь вам слышать. ”Это придало мне уверенности", “ сказала она.

Позже женщина обратилась к врачу, потому что у нее очень сильно болели колени из-за артрита. Ей нужна была замена коленного сустава, и ей нужно было сбросить вес. “Он сказал мне: ”Качество твоей жизни зависит от того, сбросишь ли ты этот вес", - сказала она. Она приняла этот совет близко к сердцу и начала вносить изменения.

Дебби назвала день, когда сбросила вес, который начинался с “единицы” на весах, важным моментом. В настоящее время ее вес снизился до 84 килограммов, и ее краткосрочная цель - набрать вес в 77 килограммов.

А в долгосрочной перспективе она хотела бы весить от 70 до 72 килограммов. Дебби придерживается диеты по правилу 80/20 и практикует прерывистое голодание.

“Я перепробовала все диеты, и они мне не подходят, - сказала она. - Я стараюсь следовать правилу 80/20. Я ем здоровую пищу 80% времени и на 20% все, что захочу. Я не чувствую себя обделенной, теперь это просто образ жизни”.

В январе 2020 года она решила попробовать прерывистое голодание. По утрам Дебби пьет черный кофе и ест салат с белком около 11 часов утра, в зависимости от того, когда проголодается. Обычно она готовит что-нибудь на ужин во фритюрнице и перестает есть к 7 вечера.

“Я должна питаться два раза в день, и я стараюсь потреблять от 1200 до 1500 калорий в день”, - сказала она.