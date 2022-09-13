Иранские «Шахиды» оказались российскими «Геранями», в соцсетях опровергли очередной украинский фейк
Уже несколько месяцев с подачи США ведутся разговоры о поставках в РФ тысячи иранских дронов, в том числе дрона Shahed-136.
Во вторник украинские СМИ и соцсети начали разгонять информацию об атаке позиций в Купянске иранским дроном Shahed-136, который был запущен со стороны коалиции СВО.
Как выяснилось останки дрона, который киевские дезинформаторы пытались выдать за «Шахида» оказались «Геранью - 2» российского производства.
Оба дрона объединяет только то, что они камикадзе по принципу своего ударного действия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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