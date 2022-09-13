Блинкен: контрнаступление армии Украины против ВС РФ только начинается

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что украинское контрнаступление находится на начальной стадии.

Днём 13 сентября госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен дал интервью американской газете Reuters, где сообщил, что контрнаступление армии Украины на позиции, подконтрольные российским войскам, только началось и будет значительно масштабнее при прямой поддержке США.

Накануне Министерство обороны России сообщило об отводе российских военных с Харьковского направления на Донецкое. Одновременно с этим генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные вернули контроль над множеством городов в данном регионе.