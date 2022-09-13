Песков исключил возможность всеобщей мобилизации в России

Дмитрий Песков утверждает, что в России не будет всеобщая военная мобилизация.

Во вторник лидер пресс-службы Путина Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, поинтересовавшимися у него, считает ли он возможным введение всеобщей военной мобилизации в стране по решению Министерства обороны России и Владимира Путина как верховного главнокомандующего.

По словам Пескова, сейчас в Кремле речи об этом не идёт, поскольку цели специальной военной операции армии РФ на Украине планомерно достигаются.