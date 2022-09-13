Позволили себе: президенты России при встрече с Елизаветой II не побоялись нарушить этикет

Находясь рядом, они поддержали монаршую особу под локоть, тогда как правила запрещают касаться королевы.

Королева Елизавета II встречалась с президентами России Борисом Ельциным и Владимиром Путиным, а также с последним лидером СССР Михаилом Горбачевым.

Горбачёв и Путин ездили к королеве в гости к королеве, а сама Елизавета II в России была один раз - в 1994-м году. Визит прошёл ровно и чаще всего очевидцы вспоминают небольшой конфуз - когда Борис Ельцин нарушил этикет, что многие потом пытались подать как бестактность.

Находясь рядом с королевой, в какой-то момент он стал поддерживать её за локоть. Тогда как существует негласное правило – британского монарха нельзя касаться. Королева отреагировала спокойно.

А в 2003-м Елизавета II давала обед в честь визита Владимира Путина. Российские организаторы потребовали, чтобы блюда предварительно были опробованы охраной. По слухам, когда королеве передали это требование, та сказала: "Передайте господину Путину, что я лично протестирую все блюда, которые будут ему подаваться", передает Пульс.

Примечательно, что Владимир Путин немного опоздал тогда на встречу, но не по своей вине. Как выяснилось, он опоздал вместе с принцем Чарльзом, встречавшим его в аэропорту.

Причиной опоздания были пробки в Лондоне. На фото этой встречи также видно, что Владимир Владимирович поступил так, как и Борис Николаевич – поддержал королеву, помогая ей выйти из транспорта.