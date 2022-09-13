Европейские цены на газ упали до минимума за 7 недель

12 сентября европейские цены на природный газ упали до самого низкого уровня за семь недель на фоне проблем России на Украине.

Считается, что Россия потерпела самые тяжелые поражения с тех пор, как в марте отвела свои войска от Киева.

Октябрьские фьючерсы на газ ICE Dutch TTF, европейский эталон, упали на 7,3% до уровня чуть ниже 192 евро (около 195 долларов) за мегаватт-час при последней проверке в понедельник.

Это их самый низкий уровень с момента достижения 25 июля 179,25 евро, а падение более чем на 40% по сравнению с историческим максимумом около 346 евро, достигнутым 26 августа.

Давление на цены оказывает план ЕС по установлению верхнего предела цен на российский природный газ, который, как считается, уже тормозит спрос.

Существуют также признаки того, что Евросоюзу удается досрочно заполнить свои газовые хранилища на зиму.

Стратег Saxo Bank Джон Харди считает, что потребуется некоторое время и дальнейшие события, чтобы оценить, сможет ли Украина извлечь выгоду из ситуации.

А это, в свою очередь, вызовет новую позицию России в отношении ее энергетической политики.