Зюганов призвал к введению всеобщей мобилизации в России

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что России необходима всеобщая мобилизация.

13 сентября лидер российской политической фракции КПРФ Геннадий Зюганов публично заявил, что России необходима всеобщая военная мобилизация среди населения для достижения победы в спецоперации над Украиной. При этом Зюганов признался, что считает СВО не операцией, а войной.

Также Геннадий Зюганов призвал поставить экономику России на военные рельсы и ввести соответствующие изменения в законодательстве, характерные для военного времени.