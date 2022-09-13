Die Welt: беженцев из Украины разместят в спортзалах по всей Германии
Издание Die Welt утверждает, что украинские беженцы могут быть размещены в спортивных залах немецких городов.
Газета Die Welt утверждает, что Ассоциация немецких городов выразила сожаление из-за того, что всё большее количество населённых пунктов Германии отказывается от приёма новых украинских беженцев.
По данным Die Welt, даже уже въехавшие в ФРГ из Украины мигранты могут вскоре лишиться жилища, поскольку рискуют быть выселены из домовладений, которые их приютили, по экономическим причинам.
В Die Welt отметили, что Ассоциация немецких городов предлагает Берлину начать процедуру размещения украинских беженцев в гостиницах и спортзалах по всей Германии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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