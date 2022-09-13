Die Welt: беженцев из Украины разместят в спортзалах по всей Германии

Издание Die Welt утверждает, что украинские беженцы могут быть размещены в спортивных залах немецких городов.

Газета Die Welt утверждает, что Ассоциация немецких городов выразила сожаление из-за того, что всё большее количество населённых пунктов Германии отказывается от приёма новых украинских беженцев.

По данным Die Welt, даже уже въехавшие в ФРГ из Украины мигранты могут вскоре лишиться жилища, поскольку рискуют быть выселены из домовладений, которые их приютили, по экономическим причинам.

В Die Welt отметили, что Ассоциация немецких городов предлагает Берлину начать процедуру размещения украинских беженцев в гостиницах и спортзалах по всей Германии.