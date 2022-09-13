Песков рассказал, что думает о российских учителях в Харьковской области
Спикер Кремля дал комментарий по ситуации с учителями в Харьковской области, которых задержали спецслужбы Украины.
«Предлагаю ориентироваться на заявление Кравцова, который сказал, что российских учителей там нет», – заявил Песков.
Что касается ситуации в Харькове и в целом в области, что Песков выразил обеспокоенность поступающей оттуда информацией от беженцев, которые после контрнаступления эвакуировались в Россию.
«…действительно, по поступающей информации сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки», - отметил он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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