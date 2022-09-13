Песков рассказал, что думает о российских учителях в Харьковской области

Спикер Кремля дал комментарий по ситуации с учителями в Харьковской области, которых задержали спецслужбы Украины.

«Предлагаю ориентироваться на заявление Кравцова, который сказал, что российских учителей там нет», – заявил Песков.

Что касается ситуации в Харькове и в целом в области, что Песков выразил обеспокоенность поступающей оттуда информацией от беженцев, которые после контрнаступления эвакуировались в Россию.

«…действительно, по поступающей информации сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки», - отметил он.