Марго Робби снова сыграет Харли Квинн в новом проекте киновселенной DC
Об этом в своих соцсетях сообщил режиссер Джеймс Ганн. В каком именно фильме появится этот персонаж, он не сказал.
Американский кинорежиссер, автор фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет", оправдал ожидания поклонников своим заверением, что в новом фильме они снова смогут лицезреть возлюбленную Джокера.
И сыграет ее снова полюбившаяся зрителям австралийская актриса Марго Робби. На сегодняшний день она является самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.
Известно, что за роль злодейки Харли Квинн в блокбастере "Хищные птицы" 2020 года актриса получила 10 миллионов долларов, а за роль в фильме "Барби", который выйдет на экраны летом 2023 года, - 12,5 миллиона долларов.
Ранее поклонники DC были сильно встревожены, появится ли их любимый персонаж в новых проектах киновселенной. Эта тревога была связана со сменой руководства студии Warner Brothers и последовавшей за ним отменой выпуска фильма "Бэтгерл".
Но после заявления Джеймса Ганна они могут быть спокойны - их любимая злодейка вернется на большой экран.
Опубликовано: Наталья Павлова
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