Испанское правительство предложило заморозить цены на основные товары, ритейлеры отказались
Крупные сети супермаркетов Испании отклонили предложение правительства левой коалиции временно заморозить цены на основные продукты питания.
Правительство объяснило свое предложение необходимостью снизить нагрузку на потребителей в связи с высокой инфляцией. Ритейлеры в ответ предложили снизить налоги.
Предложение, которое требовало соглашения с розничными торговцами о предложении свежих продуктов, включая рыбу, мясо и яйца, по фиксированной цене до января, также встретило скептицизм со стороны других бизнес-групп и оппозиционных политиков.
Министр труда Иоланда Диас и министр защиты прав потребителей Альберто Гарсон, отстаивавшие эту идею, встретились с представителями отрасли, чтобы объяснить предложение, которое они считают законным и основанным на принципе конкуренции.
Но ритейлеры заявили, что у них уже есть много скидок, и они прилагают чрезвычайные усилия, чтобы максимально избежать перекладывания растущих затрат, таких как энергия, на потребителей.
Три бизнес-ассоциации на встрече представляют большую часть сектора, включая такие компании, как Carrefour, Alcampo, бренд Auchan в Испании, El Corte Inglés или Mercadona, ведущую сеть супермаркетов в Испании с долей рынка 25%.
Годовая инфляция в августе составила 10,3%, и испанцы стали все больше беспокоиться о стоимости жизни.
Согласно недавнему опросу, проведенному ассоциацией производителей и дистрибьюторов AECAC, 65% потребителей при совершении покупок придают большее значение цене, чем другим факторам, а 63% охотятся за скидками.
Опубликовано: Светлана Репина
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