Токаев согласился рассмотреть переименование Нур-Султана в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал согласие на рассмотрение вопроса по переименованию столицы страны.
Группа депутатов Казахстана от объединения "Жана Казахстан" обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с вопросом о необходимости переименование города Нур-Султан в Астану в соответствии с прежним названием казахстанской столицы.
13 сентября стало известно, что Касым-Жомарт Токаев согласился внести данный пункт в референдум по изменению действующей конституции Казахстана, который был запланировал сразу же после кровопролитных протестов в стране, стартовавших в начале января 2022 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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