Токаев согласился рассмотреть переименование Нур-Султана в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал согласие на рассмотрение вопроса по переименованию столицы страны.

Группа депутатов Казахстана от объединения "Жана Казахстан" обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с вопросом о необходимости переименование города Нур-Султан в Астану в соответствии с прежним названием казахстанской столицы.

13 сентября стало известно, что Касым-Жомарт Токаев согласился внести данный пункт в референдум по изменению действующей конституции Казахстана, который был запланировал сразу же после кровопролитных протестов в стране, стартовавших в начале января 2022 года.