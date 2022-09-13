PA: Британия не пригласила Россию, Беларусь и Мьянму на похороны Елизаветы II

Британское правительство отказалось приглашать делегатов от России, Беларуси и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы второй.

Зарубежное информагентство PA уведомляет, что администрация Лондона не пригласила представителей от России, Мьянмы и Беларуси на присутствии на похоронах британской королевы Елизаветы второй. Известно, что сами похороны должны состояться 19 сентября на территории Лондона.

Примечательно, что на похоронах экс-королевы Великобритании будут присутствовать свыше пятиста гостей и посол от Ирана, однако присутствие Беларуси, России и Мьянмы даже на уровне послов запрещено.