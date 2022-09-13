Защитники Москвы понесли серьезные потери под Харьковом

Как сообщает портал Yahoo, со ссылкой на министерство обороны Великобритании, части российской армии предназначенные для обороны Москвы в случае войны с блоком НАТО понесли серьезные потери от войск Украины.

По данным великобританского министерства обороны, понесшие потери соединения 1-й гвардейской танковой армии выведены из Харьковской области. Они сильно деградировали и потребуется серьезный промежуток времени для восстановления былой боеспособности.

Во вторник украинские войска продолжают развивать свое победоносное наступление, поднимая национальные флаги над все новыми населенными пунктами своей Родины. Как заявил президент Зеленский украинскими войсками уже освобождено свыше 6 000 квадратных километров оккупированной ранее территории страны.