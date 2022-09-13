ФСБ России задержала сотрудника авиазавода по делу о госизмене

Агенты ФСБ России задержали директора по качеству российского оборонного авиазавода по делу о государственной измене.

Во вторник, 13 сентября 2022 года, пресс-служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщила, что агенты ФСБ РФ успешно провели операцию по задержанию гражданина России по подозрению в государственной измене.

В ведомстве уточнили, что по имеющейся информации, задержанный по подозрению в госизмене занимал должность директора по качеству одного из оборонных авиазаводов и, воспользовавшись служебным положением, передавал сотрудникам Одесского авиационного завода секретные чертежи российской военной техники.