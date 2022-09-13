Синдром выученной беспомощности может властвовать над городами и даже целыми странами
Он сильно осложняет жизнь: люди считают, что у них ничего не получится. На самом деле это не так.
Неуверенность в себе, мысли о том, что что бы вы ни делали - у вас все равно ничего не получится. Именно так проявляется синдром выученной беспомощности.
При проявлении этого синдрома человек не уверен в своих силах, сильно зависит от постороннего мнения, никогда ничего не доводит до конца, боится начинать что-то новое.
Как ни странно, такая неуверенность может быть не только индивидуальной, но и коллективной. Порой она охватывает жителей какой-то конкретной местности или даже отдельно взятую страну.
На самом деле страх - это всего лишь защитная реакция организма, и нет повода проявлять неуверенность в себе при любых начинаниях. Справедливо считается, что лучше попробовать и не получить нужного результата, чем не пробовать совсем ничего.
Самое важное в этом случае - не сравнивать себя с другими людьми и их достижениями. У каждого человека своя дорога, свой неповторимый жизненный путь.
Надо исходить из того, у всех людей разные стартовые позиции в жизни. Поэтому критиковать себя за какие-то промахи бессмысленно и бесполезно.
Опубликовано: Наталья Павлова
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