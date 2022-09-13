Арестович: украинцы, получившие российские паспорта, будут осуждены за госизмену

Советник ОП Украины Алексей Арестович заявил, что добровольно получившие российское гражданство украинцы будут осуждены за госизмену согласно украинскому законодательству.

13 сентября советник всего Офиса президента Украины Алексей Арестович в своём пресс-релизе заявил о том, что каждый украинец, отказавшийся от украинского гражданства в пользу российского, предстанет перед судом, так как по его мнению, все эти люди якобы являются «коллаборантами».

Арестович также начал угрожать мирным жителям Крыма, ДНР и ЛНР, посоветовав им «уехать в Россию», так как киевский режим уверен в том, что сможет завладеть российским полуостровом и независимыми республиками Донбасса.