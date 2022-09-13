Карл III прибыл в Белфаст в свой первый визит в Северную Ирландию

Карл III приземлился в Белфасте во вторник, 13 сентября, для своего первого визита в качестве британского монарха в Северную Ирландию.

Суверен должен встретиться с политическими лидерами различных общин в рамках поездки по четырем странам, составляющим Соединенное Королевство (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия), чтобы получить их поддержку после смерти Елизаветы II.

В Северной Ирландии в последнее время возобновилась напряженность в обществе после Brexit.