Карл III прибыл в Белфаст в свой первый визит в Северную Ирландию
Карл III приземлился в Белфасте во вторник, 13 сентября, для своего первого визита в качестве британского монарха в Северную Ирландию.
Суверен должен встретиться с политическими лидерами различных общин в рамках поездки по четырем странам, составляющим Соединенное Королевство (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия), чтобы получить их поддержку после смерти Елизаветы II.
В Северной Ирландии в последнее время возобновилась напряженность в обществе после Brexit.
Опубликовано: Тарас Медведев
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