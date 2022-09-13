В небе над Херсоном прогремело больше 10 взрывов на фоне работы ПВО
Очевидцы сообщают о более десяти громких взрывов в небе над Херсоном днём 13 сентября.
Днём вторника журналисты российского информационного агентства "РИА Новости" срочно сообщили, что очевидцы зафиксировали звуки громких взрывов над Херсоном. Известно, что сперва местные жители услышали звуки громких десяти громких взрывов над городом, однако позднее раздалось ещё пять взрывов.
По данным представителей издания "РИА Новости", в Херсоне работают российские системы противовоздушной обороны, однако очевидцы утверждают, что в небе не видно следов работы ПВО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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