Bloomberg: Урсула фон дер Ляйен скажет правду жителям ЕС об энергокризисе
Издание Bloomberg утверждает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет вынуждена рассказать правду жителям Евросоюза о положении дел организации в сфере энергетики.
Публицист американской газеты Bloomberg Лайонел Лорен уверен, что возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен будет вынуждена рассказать европейцам правдивую информацию об энергокризисе в регионе, публично признавшись, что странам-участницам Европейского союза будет тяжело пережить грядущую зиму без поставок газа из России.
По мнению Лорен, только предельная откровенность в сфере энергополитики Евросоюза поможет фон дер Ляйен и другим европейским политикам вернуть доверие своих граждан.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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