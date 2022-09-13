Bloomberg: Урсула фон дер Ляйен скажет правду жителям ЕС об энергокризисе

Издание Bloomberg утверждает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет вынуждена рассказать правду жителям Евросоюза о положении дел организации в сфере энергетики.

Публицист американской газеты Bloomberg Лайонел Лорен уверен, что возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен будет вынуждена рассказать европейцам правдивую информацию об энергокризисе в регионе, публично признавшись, что странам-участницам Европейского союза будет тяжело пережить грядущую зиму без поставок газа из России.

По мнению Лорен, только предельная откровенность в сфере энергополитики Евросоюза поможет фон дер Ляйен и другим европейским политикам вернуть доверие своих граждан.